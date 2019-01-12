اونلاين | يلا شوت بث مباشر .. مباراة الاهلي وفيتا كلوب Yalla Shoot | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب (تابع كورة لايف مباشر)

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نقدم لكم مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي اليوم بث مباشر أونلاين بجودة عالية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث سيلعب الأهلي تلك المباراة الاولي في دور المجموعات مع وصيف كأس الكونفيدرالية الماضية، وفي تلك المواجهة سيعتمد الأهلي على عدد من اللاعبين الجدد.

يلا شوت مباراة الاهلي وفيتا كلوب

ينتظر ملايين من عشاق الكرة المصرية والأفريقية، توقيت مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب، والتي تنطلق في الساعة السادس بتوقيت القاهرة، وستكون منقولة عبر قناة bein sport hd الأولى، وذلك بتعليق المصري علي محمد علي، على القناة الصوتية الأولى، وسيكون الأهلي الذي سيلعب اللقاء في حضور جماهيره مطالب بالفوز بهذا اللقاء الأفتتاحي من اجل أرسال رسالة للجميع أن اللقب هذا العام سيكون من نصيبه.

تشكيل الأهلي ضد فيتا كلوب

قبل بدء موعد مباراة الأهلي فيتا كلوب، يتشوق جميع عشاق القافلة الحمراء في كافة أنحاء الوطن العربي لمعرفة التشكيل الرسمي للفريق، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الجديد الذين تم إضافتهم إلي التشكيلة ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي : محمد الشناوي في حراسة المرمى، كواليبالي، محمد هاني، ايمن أشرف، محمد هاني في الدفاع، وهشام محمد، عمرو السولية،رمضان صبحي، وليد سليمان في الوسط، وفي الهجوم حسين الشحات ومروان محسن.

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب

إذا رغبت في مباراة الأهلي وفيتا كلوب، فأنت أمام الخيار الأنسب، حيث يعمل موقع “عرب فور نيوز” على انتقاء بجودة عالية hd لتقديمها لعشاق مباريات كرة القدم، ويدخل النادي الأهلي مباراة فيتا كلوب بدون مهاجمه المصري صلاح محسن وأزارو وغياب حسام عاشور وأحمد فتحي.

سنوفر لكم رابط اللقاء فور بدايته

وقد ضم الأهلي لقائمة اللقاء العديد من اللاعبين الجدد، مثل رمضان صبحي وياسر إبراهيم وحسين الشحات وذلك بعد إصابة محمد محمود.

ويغيب عن هذا للقاء كلاً من محمد محمود ووليد أزارو واحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن للإصابة.

المباراة تعرض بتعليق المعلق المصري علي محمد علي على قناة بي أن سبورت، وسيكون مقدم الأستوديو التحليلي أحمد فؤاد ولاعب الأهلي السابق وائل جمعة محلل بالأستوديو.

لم يعلق المدير الفني الأورجوياني لاسارتي عن تشكيلة الأهلي في مباراة اليوم بعد، حيث ينتظر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي قبل المباراة بساعة للإعلان عنها.

ويحاول النادي الأهلي من خلال مباراته اليوم أمام فيتا كلوب تحقيق النقاط الثلاثة في أولى مباريات المجموعة من أجل مواصلة الزحف نحو النهائي الثالث على التوالي.

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