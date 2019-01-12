اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأرجنتيني أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، التشكيل الذي يخوض به مباراة لبنان، المقرر انطلاقها، مساء السبت، على ملعب “آل مكتوم”، ضمن فعاليات الجولة الثانية، من دور المجموعات بكأس أمم آسيا 2019.

جاء تشكيل السعودية، كالآتي:

حراسة المرمى : محمد العويس.

خط الدفاع : محمد البريك، محمد آل فتيل، علي البليهي، حمدان الشمراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف، حسين المقهوي، عبدالعزيز البيشي.

الهجوم: سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد.

ويحتاج منتخب السعودية لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل لدور الـ16 من منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية التي تختتم فعالياتها مطلع فبراير المقبل.

ويتصدر منتخب السعودية جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب قطر صاحب الوصافة، بينما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث دون رصيد من النقاط.

وكان منتخب السعودية حقق فوزًا عريضًا على كوريا الشمالية برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى، بينما خسر نظيره اللبناني أمام قطر بهدفين دون مقابل.

مباراة اليوم هي الأولى التي تجمع بين منتخبي السعودية ولبنان في بطولة كأس الأمم الآسيوية، فيما سبق وأن التقى المنتخبان في 9 مواجهات سابقة بمناسبات مختلفة، تمكن منتخب السعودية من تحقيق الفوز في 4 مباريات وخسر في مباراتين، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل.