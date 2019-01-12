اونلاين | يلا شووت .. مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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تستأنف مساء اليوم مباريات كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيرة منتخب لبنان الأول لكرة القدم، في مواجهة نارية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في البطولة، وذلك على ملعب آل مكتوم في نادي النصر الإماراتي، حيث تعد المباراة من أقوى المباريات في الجولة الحالية والتي انطلقت أمس الجمعة.

ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهة اليوم، بحثاً عن مواصلة سلسلة انتصاراته في البطولة من أجل تأمين صدارة المجموعة التي ينافس فيها الأخضر مع المنتخب القطري وكوريا الشمالية، حيث تمكن الأخضر من الفوز على نظيرة كوريا الشمالية في الجولة الأولى من البطولة ليتصدر المجموعة بالتساوي مع المنتخب القطري الذي نجح في الفوز على لبنان.

بينما يدخل المنتخب اللبناني الأول لكرة القدم، مواجهة اليوم أمام الأخضر السعودي بحثاً عن تعويض الخسارة التي تلقاها أمام المنتخب القطري في الجولة الأولى بهدفين نظيفين، حيث حشد المدير الفني للمنتخب اللبناني قوته الضاربة من أجل تحقيق الفوز على الأخضر.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2019:

يتصدر المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على منتخب كوريا الشمالية بأربعة أهداف نظيفة، ويحتل المنتخب القطري المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط بعد الفوز على لبنان بهدفين، بينما يحتل المنتخب اللبناني المركز الثالث بدون نقاط بالتساوي مع منتخب كوريا الشمالية.