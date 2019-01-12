بث مباشر مباراة السعودية ولبنان في كاس اسيا

يقدم اليعودية نيوز، خدمة البث المباشر مباراة السعودية ولبنان مشاهدة مباشر كورة ستار كورة أون لاين كورة جول كورة لايف كورة جول yalla shoot، يستضيف ستاد آل مكتوم بنادي النصر اليوم المواجهة التاريخية بيم منتخب السعودية ومنتخب لبنان، حيث تُعد تلك المباراة هي الأولى التي تجمع الفريقين في بطولة كأس آسيا، وتعد تلك المباراة الفرصة الأخيرة لمنتخب لبنان في دور المجموعات بعد خسارته أمام قطر بنتيجة هدفين دون رد، وتأمل لبنان بالصعود لدور الستة عشر من البطولة.

بث مباشر مباراة السعودية ولبنان

تقام مباراة اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت لبنان، وسيتم نقل المباراة عبر الأقمار الصناعية لصالح شبكة قنوات بي إن سبورت التي خصصت قناتي bein sports max HD 1 و bein sports max HD 2 بتعليق علي محمد علي وأحمد الطيب.

مشاهدة مباراة السعودية ولبنان

مباراة السعودية ولبنان بث مباشر كورة ستار كورة جول الاسطورة يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية ولبنان، وبالرجوع للتاريخ نجد أن السعودية شاركت في البطولة عشرة مرات على عكس لبنان التي شاركت مرتين فقط بالبطولة منذ عام 2000 التي قامت باستضافتها، وقد تم تتويج المنتخب السعودي بالبطولة ثلاثة مرات عبر تاريخه.