بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × برايتون (صلاح أساسي)

كتب: ضياء السقا
يستضيف برايتون، ليفربول، في الخامسة مساء اليوم السبت، في الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه الذي سيواجه به، برايتون.
وشهد التشكيل مفاجأة باشرك لاعب الوسط فابينيو، في مركز المدافع لتعويض النقص العددي في صفوف المدافعين.
ويغيب ثلاثي الدفاع جو جوميز، وماتيب ولوفرين للإصابة.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حارس المرمى: أليسون
الدفاع: ترينت أليكسندر أرلوند – فابينيو – فيرجيل فان ديك – أندرو روبيرتسون
الوسط: فينالدوم – هيندرسون – شاكيري
الهجوم: ماني – صلاح - فيرمينو
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