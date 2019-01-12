اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر 12-01-2019 الدوري الانجليزي يلا شوت

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة كورة لايف ليفربول اليوم يلا شوت الجديد ماتش ليفربول .. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر 12-01-2019 الدوري الانجليزي حيث يسعي نادي ليفربول الإنجليزي متصدر ترتيب البريميرليج بقيادة نجمه الدولي المصري محمد صلاح إلى تحقيق الفوز عندما يحل ضيفًا على فريق برايتون ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 54 ومتفوقًا بفارق 4 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي منافسه المباشر والذي يحتل المركز الثاني برصيد 50، وكان ليفربول قد خسر أخر مبارياته في الدوري أمام السيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد معقل رفاق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على شاشة قناة "بي إن سبورتس"، وتعرض ليفربول لأول هزيمة في الدوري أمام مانشستر سيتي، الذي تمكن من تقليص الفارق إلى أربع نقاط، الأسبوع الماضي. ثم تلقى ليفربول هزيمة أخرى أمام ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين الماضي ليودع المسابقة بشكل مخزي.

وقال جيمس ميلنر :"إنها هزيمتين على التوالي الآن، وهذا ليس جيدا بالنسبة لنا، ولكنك قد تواجه عثرات في الموسم. الأمر منوط بكيفية الرد"، وأضاف :" أعتقد أنك رأيت الشخصية في الفريق في العامين الأخيرين، واللاعبين اللذين نملكهم، لتعرف أننا سنعود لطريقنا. ومع ذلك، يجب أن نظهر هذا. من السهل قول هذا في مقابلة، يجب أن نفعل هذا في الملعب".

ويكمنكم مشاهدينا الكرام، متابعة مباراة ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح ضد برايتون عبر موقع الخليج 365 الرياضي، حيث سيتم بث المباراة بداية من الأستديو التحليلي للقاء.