اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون فى الدوري الإنجليزي اليوم 12_ 1 _ 2019

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تقدم بوابة "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبرايتون، في الجولة الـ22، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون فى الدوري الإنجليزي اليوم 12_ 1 _ 2019 مباراة ليفربول وبرايتون سوف تقام في تمام الخامسة مساءً، وسيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق يوسف سيف. بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون فى الدوري الإنجليزي اليوم 12_ 1 _ 2019 الريدز يحتل المركز الأول في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 54 نقطة، بفارق أربعة نقاط فقط عن مانشستر سيتي، فيما يأتي برايتون في المرتبة الـ13 برصيد 26 نقطة.

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