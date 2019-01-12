اونلاين | ليفربول وبرايتون بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت

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يلا شوت | بث مباشر | yalla shoot | بث مباشر مباريات اليوم | كورة اونلاين Kora Online TV | كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتونيحل اليوم السبت 12-1-2019 فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون على ملعب "فالمر" ضمن الجولة 22 من منافسات الدوري الانجليزي معقل برايتون، في تمام الخامسة مساءاً اليوم.

ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 54 بعدما حقق 17 انتصارا، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى هزيمة واحدة، وبفارق أربع نقاط فقط عن السيتيزين، وصيف الدوري حاليًا، وفي حال حقق الفوز على برايتون سيعود الفارق إلى سبع نقاط مرة أخرى.

يستضيف نادي برايتون نظيره الإنجليزي ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، في تمام الخامسة مساء اليوم السبت 21/1/2018، على ملعب "فالمر"، معقل برايتون، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2018-2019، وتنقها "الوطن" في بث مباشر مع انطلاق الصافرة.

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