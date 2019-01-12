اونلاين | ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم السبت 12-1-2019 (الدوري الأنجليزي) - كول كورة HD صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم السبت 12-1-2019 (الدوري الأنجليزي) - كول كورة HD صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ليفربول لمواجهة برايتون فى الخامسة عصر اليوم على ملعب فالمر، ضمن مباريات الجولة 22 من الدورى الإنجليزى الممتاز، فى الوقت الذى ينتظر فيه نجوم الفريق العديد من الأرقام المميزة، وفقًا للموقع الرسمى لمتصدر البريميرليج.

ساديو مانى يخوض مباراته رقم 100 مع ليفربول

يمكن لساديو ماني تحقيق رقم قياسي خاص به اليوم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، حيث من المنتظر أن يخوض مباراته رقم 100 مع الريدز، وسجل مانى 42 هدفا مع الريدز أمام 23 منافساً مختلفاً، إلا أنه لم يجد الطريق إلى شباك برايتون إلى الآن.

ليفربول | مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم

كما ينتظر فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول خوض مباراته رقم 50 مع الريدز في جميع المسابقات منذ انتقاله فى يناير الماضى قادمًا من ساوثهامبتون.

أرقام من مباراة ليفربول ضد برايتون

فاز ليفربول 16 مرة وتعادل في 8 وخسر 4، من أصل 28 لقاء خاضه الفريق ضد برايتون. وعلى ملعب المنافس فاز ليفربول ست مرات وخسر مرتين وتعادل في خمس.

الثلاث مواجهات بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز، شهدت فوز الريدز وتسجيل 10 أهداف مقابل هدف، كما سجل محمد صلاح الهدف رقم 100 في لقاءات الفريقين، خلال المباراة التي شهدت فوز الريدز 1-0 على ملعب أنفيلد هذا الموسم.

(الدوري الأنجليزي) - كول كورة HD صلاح

يحتاج ليفربول إلى 4 أهداف، حتى يصل إلى الهدف رقم 50 في شباك طيور النورس.

خرج ليفربول بشباك نظيفة أمام برايتون في مباراتين متتاليتين، ولم يصل الفريق إلى ثلاث مباريات متتالية.

خسر ليفربول أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية، وتحت قيادة يورجن كلوب لم يسبق للفريق خسارة مباراتين متتاليتين فى الدورى.

المدرب الحالى لبرايتون، كريس هوتون، خسر جميع المواجهات الست السابقة ضد ليفربول، متلقياً 25 هدفاً.