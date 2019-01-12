اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم 12-1-2019 في الدوري الإنجليزي

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كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لفريقى برايتون وليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، فى المباراة التى تجمعهما فى الخامسة مساء على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح سيتولى قيادة هجوم ليفربول فى مباراة برايتون اليوم، على أن يحظى بمعاونة الثلاثى شيردان شاكيري وساديو ماني وفيرمينو.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم 12-1-2019 في الدوري الإنجليزي

ويسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر لقيادة ليفربول نحو استعادة نغمة الانتصارات عندما يحل ضيفاً على برايتون، بعدما خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بمسابقة الدوري الإنجليزي، بينما ودع مسابقة كأس الاتحاد أمام وولفرهامبتون بعدما خسر بالنتيجة ذاتها.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم 12-1-2019 في الدوري الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، متفوقاً بفارق 4 نقاط على مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى، بينما يحتل برايتون المركز الـ13 برصيد 26 نقطة.

مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر اليوم 12-1-2019 في الدوري الإنجليزي