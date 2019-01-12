اونلاين | يلا شوت الاسماعيلي مباشر .. مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي اليوم مباشر بدون تقطيع | Yalla Shoot | رابط جديد لايف

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يدخل الإسماعيلى مع دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره مازيمبى الكونغولى على الملعب الرئيسى لمدينة لوبومباشى فى إفتتاحية المجموعة الثالثة لدوري الابطال الأفريقى ويخوض الاسماعيلى المباراة ساعياً لتحقيق افضل نتيجة ايجابية على ملعب مازيمبى لمواصلة التقدم والمنافسة فى دورى ابطال افريقيا، فيما يسعى بطل الكونغو لافتتاح مشواره بالبطولة الافريقية بتحقيق فوز يعزز من فرصه فى تخطى مرحلة المجموعات

وبهذه المناسبة نرصد أهم المعلومات عن مباراة الاسماعيلى ومازيمبى بالسطور التالية ..

*مواجهات الاسماعيلى ومازيمبى

لعب الإسماعيلي مرة واحدة فقط أمام مازيمبي وكانت تلك المواجهة في نهائي دوري أبطال إفريقيا عان 1969 ، وقتها تعادل الإسماعيلي خارج أرضه 2-2 قبل أن يفوز 3-1 في مصر ويتوج بأول ألقابه الإفريقية ويصبح أول فريق مصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا، لذا تحمل مباراة اليوم ذكرى لن تُنسى للإسماعيلي بل لجماهير الكرة المصرية عموماً، كما إنها فرصة لبطل الكونغو للثار من الأسماعيلي بعد 50 عاماً تقريباً على أول وأخر مواجهة جمعتهما.

*صافرة مغربية لمباراة الاسماعيلى ومازيمبى

يلعب الدراويش في المجموعة النارية الثالثة بتواجد مازيمبي والأفريقي التونسي والرياضي القسنطيني الجزائري ويقود مباراة اليوم طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي رضوان جيد، ويعاونه مواطناه يوسف مبروك وهشام آيت.

*مشوار الاسماعيلى ومازيمبى فى دوري الابطال الافريقى

صعد الإسماعيلي الي دور المجموعات عقب تخطى عقبة القطن الكاميرونى بمجموع المباراتين 3-2 ، فيما تأهل مازيمبى لنفس الدور عقب تخطى عقبة زيسكو يونايتد الزامبى بمجموع المباراتين 2-1

*سيدومير يستعين بالصفقات الجديدة

ومن المتوقع أن يتسلح سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى بالصفقات الجديدة حيث يدفع ب"دونجا" من بداية المباراة ليلعب بجوار الثنائي عماد حمدي وعمر الوحش، من أجل غلق المساحات على الفريق الكونغولي، بينما سيتواجد أوداه مارشال، بديلا للمهاجم الناميبي بينسون شيلونجو، الذي سيقود هجوم الفريق من بداية المباراة.

*مالانجو يغيب عن مازيمبى أمام الاسماعيلى

اعترف ميهايو كازيمبى المدير الفني لمازيمبى الكونغولى بصعوبة مجموعة فريقه بدورى أبطال أفريقيا، التى تضم 3 فرق عربية وقال أنه من الضرورة احترام قدرات وامكانيات جميع لاعبى الفرق المنافسة بالإضافة إلى بذل مجهودات مضاعفة لتطوير مستوى لاعبيه قبل انطلاق البطولة ، وأضاف أنه سيسعى لإستغلال ضربة البداية على ملعبهم لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم فى بداية المشوار الأفريقى أمام الاسماعيلى ويغيب بينج مالانجو مهاجم فريق مازيمبي عن مباراة اليوم للإًصابة.