اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | kooora | Yalla Shoot

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يواجه فريق ليفربول مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون في مساء يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على أرضية ملعب أميكس على الأراضي الإنجليزية، وذلك في إطار الجولة الثانية والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولم يعرف فريق ليفربول طعم الانتصار سوى في 3 مباريات من أصل آخر خمس مباريات خاضها فريق الريدز، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ليفربول إلى الخسارة في مباراتين دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

وينتظر فريق ليفربول أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق برايتون أند هوف ألبيون، حيث يواجه فريق ليفربول في المباراة الأولى ضيفه فريق كريستال بالاس.

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق ليفربول ضيفه فريق ليستر سيتي، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق ليفربول مضيفه فريق وست هام يونايتد، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق بورنموث.

ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق ليفربول في هذه المباراة على النحو التالي: أليسون بيكر / ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون / جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق برايتون أند هوف ألبيون طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك نجح فريق برايتون أند هوف ألبيون في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق برايتون أند هوف ألبيون في فخ التعادل في مباراتين فقط أيضاً.

ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 54 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق برايتون أند هوف ألبيون في الوقت الحالي المركز الثالث عشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 26 نقطة.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق ليفربول مع مضيفه فريق برايتون أند هوف ألبيون عبر قناة Bein Sports HD2 المشفرة، وذلك في تمام الساعة 17:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 18:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.