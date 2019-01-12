اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر وفي آخر 13 مباراة جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق برايتون أند هوف ألبيون على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 9 مباريات، وفي مقابل ذلك نجح فريق برايتون أند هوف ألبيون في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة 3 مباريات أخرى مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول اليوم.