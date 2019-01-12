اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر في كأس آسيا 2019

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يتواجه المنتخب السعودي مع نظيره اللبناني في ثاني مباريات الفريقين اليوم السبت الموافق 12-1-2019 في بطولة كأس الأمم الآسيوية (الإمارات 2019) بمعنويات مختلفة، حيث فاز الأخضر على كوريا الشمالية بينما خسرت لبنان من قطر.

مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويسعى الأخضر للحصول على نقاط المباراة والوصول إلى النقطة السادسة لضمان التأهل المبكر إلى الدور الثاني وعدم الانتظار للجولة الثالثة من أجل الحسم.

مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر في كأس آسيا 2019

السعودية تتصدر مجموعتها الخامسة في الوقت الحالي برصيد 3 نقاط بالتساوي مع قطر إلا أن الأخضر لديه أفضلية الأهداف الأربعة التي سجلها في الشباك الكورية.

مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر في كأس آسيا 2019

أما لبنان فستحاول تحقيق الفوز بكل تأكيد للبقاء على فرصها في الصعود إلى الدور الثاني إن لم يكن مركزاً ثانياً فعن طريق أفضل فرق المركز الثالث.

مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وواصل المنتخب السعودي تدريباته على إستاد نادي “ند الشبا” وبدأت الحصة بتمارين الإحماء، ثم تمرين السرعات، فتمرين الرشاقة والقوة، بعدها قسم المدرب خوان بيتزي لاعبي المنتخب لمجموعتين، ضمت الأولى اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية، إذ اكتفى بتمرين التحكم عبر كرة الطائرة باستخدام القدم، فيما طبقت المجموعة الثانية تمارين تكتيكية عبر تنفيذ العرضيات والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم التدريب بتمارين الإطالة.

مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد بدأ توزيع التذاكر المجانية على الجماهير السعودية الراغبة في حضور مباريات الأخضر أمام لبنان.

وأعلن اتحاد الكرة للجماهير الراغبة في الحصول على تذكرة المباراة الحضور إلى فندق Renaissance Downtown Hotel Dubai وذلك من الساعة الواحدة وحتى السادسة مساءً.

مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر في كأس آسيا 2019

من جانبه قال مسؤول تذاكر الجماهير السعودية، عبد الملك الضيعان، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان حريصًا على حضور المشجع السعودي لمباريات الأخضر في كأس آسيا وتفاعل المشجعون السعوديون مع تميمة الأخضر في الدور الرابع بفندق الإقامة، حيث تفاعلت الجماهير وقاموا بالتصوير.

مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة السعودية ولبنان والقنوات الناقلة:

المباراة: السعودية X لبنان الجولة الثانية

الملعب: إستاد آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي

التوقيت: اليوم السبت الموافق 12-1-2019 في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD.

مشاهدة مباراة السعودية ولبنان بث مباشر