اونلاين | بث مباشر - فيتنام وإيران - يلا شوت - كورة لايف - كورة ستار

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر لمباراة فيتنام وإيران اليوم السبت 12-1-2019 ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا.

العراق تهزم فيتنام بصعوبة

حقق المنتخب العراقي فوزا قاتلا على نظيره الفيتنامي، بنتيجة 3 ـ 2، اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا المقامة حاليا في الإمارات.

سجل ثلاثية منتخب العراق، مهند علي وهمام طارق وعلي عدنان، بالدقائق 35 و60 و90، فيما أحرز لفيتنام علي فائز بالخطأ في مرماه، وكونج فيونج بالدقيقتين 24 و42.

وحصد المنتخب العراقي أول 3 نقاط له بالبطولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف إيران المتصدرة بفارق الأهداف، فيما يأتي منتخب فيتنام في المركز قبل الأخير بلا نقاط.

كلفت الأخطاء الدفاعية المنتخب العراقي التأخر بهدف أول أمام فيتنام، عن طريق علي فائز عطية، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 24.

وحاول منتخب العراق تشكيل خطورة على المرمى الفيتامي، واستغل اللاعب الصاعد المميز، مهند علي، خطأ مدافع فيتنام، ليسجل هدف التعادل العراقي بالدقيقة 35.

ولكن الدفاع العراقي الضعيف، تسبب في هدف ثان لفيتنام بالدقيقة 42، عبر كونج فيونج بتسديدة بالشباك العراقية.

ودخل منتخب العراق الشوط الثاني برغبة قوية في تعديل النتيجة، متسلحا بروح قتالية عالية، وفي الدقيقة 60 جاء هدف التعادل العراقي بواسطة همام طارق، من تسديدة متقنة.

تواصل الضغط العراقي على مرمى فيتنام، ولكن دون تسجيل أهداف رغم كثرة الفرص التي أتيحت للفريق العربي وذلك بسبب الرعونة الشديدة وغياب الدقة.

وحملت الدقيقة الأخيرة؛ هدف الفوز للمنتخب العراقي عبر نجمه علي عدنان، من ضربة حرة مباشرة لعبها بطريقة رائعة.