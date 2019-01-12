اونلاين | يلا شوت | مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا |كورة لايف|كورة ستار|كول كورة|اون لاين

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فى الثالثة عصر اليوم "السبت الموافق 12 يناير"، يحل الإسماعيلى بقيادة المدير الفنى البلجيكى سيدومير يانيفسكى ضيفا على مازيمبى بطل الكونغو الديمقراطية.

يلا شوت | مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا

فى أولى مباريات الفريقين فى المجموعة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا فى نسخته رقم "23"، بإستاد مازيمبى بمدينة لوبومباشى.

مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا |كورة لايف|كورة ستار|كول كورة|اون لاين

هى الثانية للفريقين فى نفس المدينة، بعد أن ألتقيا فى ذهاب نفس البطولة " بطولة أفريقيا للأندية الأبطال آنذاك"، فى نسختها الخامسة، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر في دوري ابطال افريقيا| كورة لايف

كان وقتها مازيمبى يلعب بمسماه القديم الأنجلبيرت، و كانت الكونغو الديمقراطية تسمى "الكونغو كينشاسا"، فى يوم "21 ديسمبر 1969".

تقدم الدراويش مبكرا بهدفين سجلهما مرسى السنارى فى الدقيقة التاسعة، وأضاف سيد عبدالرازق "بازوكا" الهدف الثانى بعدها بدقيقتين.

كان مازيمبى قد بدأ بالتهديف فى الدقيقة السابعة من ضربة جزاء، قبل أن يسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاثة دقائق.

خاض الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من: حسن مختار، مرسى السنارى، حودة ليتسون، ميمى درويش، أمين إبراهيم، نصر السيد، سيد حامد، سيد عبدالرازق "بازوكا"، على أبوجريشة، هنداوى، ريعو.

جاء تأهل الإسماعيلى لدور المجموعات، بعد تخطيه عقبة كلا من لو ميساجير نجوزى بطل بورندى فى الدور التمهيدى "رايح جاى" بمجموع المباراتين "3-1".

ثم عقبة القطن بطل الكاميرون بمجموع المباراتين "3-2" فى الدور "32".

فى حين جاء تأهل مازيمبى على حساب زيسكو يوناتيد بطل زامبيا بمجموع المباراتين "2-1".

تواجد الإسماعيلى فى دور المجموعات هو الثالث فى دورى أبطال أفريقيا.

الأول فى "2003"، والتى نجح الإسماعيلى فى تخطى دور المجموعات بعد أن جاء ثانيا للمجموعة الأولى، وأكمل مشواره للمباراة النهائية.

خاض أولى مبارياته فى المجموعات، فى "9 أغسطس 2003"، عندما حل ضيفا على أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، سجل المالى عبدالرحمن تراورى أول أهداف الدراويش فى دور المجموعات.

بينما تلقى الفريق الهزيمة فى أولى مباريات مشاركاته الثانية فى " الأحد 18 يوليو 2010" على يد ضيفه شبيبة القبائل الجزائرى بهدف دون رد سجله بكلام السعيد فى الشوط الثانى.

ودع الإسماعيلى البطولة من دور المجموعات، باحتلاله المركز الثالث للمجموعة الثانية.

خاض الإسماعيلى "6" مباريات خارج ملعبه فى دور المجموعات.

فى المشاركة الأولى "2003"، تعادل كلا مع أسيك ميموزا بهدف لكل فريق، ومع سيمبا بطل تنزانيا سلبيا، وخسر أمام أنيمباالنيجيرى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفى المشاركة الثانية، خسر أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، وهاريلاند بطل نيجيريا بنفس النتيجة، وأخيرا أمام شبيبة القبائل بهدف دون رد.

لم يحقق الإسماعيلى أى فوز فى دور المجموعات، فى حين لم يتلقى مازيمبى أى هزيمة بملعبه فى دور المجموعات، فى المشاركات الـ"9" السابقة، فى "27" مباراة متتالية.

لعب الإسماعيلى من قبل فى الكونغو الديمقراطية، مباراتين أخرتين، الأولى أمام أف سى كالامو فى ذهاب دور الثمانية لبطولة أفريقيا أبطال الكئوس، وخسر الإسماعيلى بهدفين دون رد.

الثانية أمام إتانشيات أف سى فى ذهاب الدور "32" لبطولة الكونفدرالية، وانتهت بتعادل الفريقين سلبيا.

رسميا يصبح مازيمبى هو أكثر الفرق ظهورا فى المواجهات التى جمعت فرق الدولتين، حيث يلعب مباراته رقم "15" أمام الأندية المصرية بفارق مباراة عن الزمالك الذى لعب "14" مباراة.

جاءت نتائج مبارياته مع الأندية المصرية بملعبه كالأتى:

1- ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا "1969" أمام الإسماعيلى "2-2".

2- دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا "2002" أمام الأهلى "0-0".

3- ذهاب قبل نهائى نفس البطولة أمام الزمالك "1-1".

4- دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا "2012"، هزم الزمالك بهدفين دون رد.

5- فى نفس المجموعة، هزم الأهلى بنفس النتيجة.

6- دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا "2014"، هزم الزمالك بهدف دون رد.

7- دور المجموعات دورى أبطال أفريقيا "2015"، هزم سموحة بهدف دون رد.