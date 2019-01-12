اونلاين | رابط يلا شوت الجديد HD| مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر | كورة لايف |بث مباشر الاسطورة | بث مباشر ON Sport HD

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موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبيِ، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

رابط يلا شوت الجديد HD| مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة دوري أبطال أفريقيا وأيضاً عشاق النادي الإسماعيلي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي.

مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر | كورة لايف |بث مباشر الاسطورة | بث مباشر ON Sport HD

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الإسماعيلي ومازيمبي في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي

موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبيِ، يستعد فريق الإسماعيلي لملاقاة مضيفه فريق مازيمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية في يوم السبت الموافق 12 يناير 2019 على أرض دولة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي ومازيمبي تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي، سوف تكون مباراة الإسماعيلي ومازيمبي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الإسماعيلي ومازيمبي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الإسماعيلي ومازيمبي، يدخل فريق الإسماعيلي غمار مباراته المنتظرة أمام مضيفه فريق مازيمبي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار أو الخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير من أجل زيادة حظوظه في التأهل عن هذه المجموعة الثالثة المعقدة منذ الجولة الأولى من دور المجموعات.

ولا شك أن فريق الإسماعيلي يُدرك جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق بل ستكون في غاية التعقيد، وخاصة وأن مجموعته الثالثة هي مجموعة الموت في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي تضم أيضاً فيها كلاً من فريق الإفريقي التونسي إضافة إلى فريق شباب قسنطينة الجزائري.

وهو الأمر الذي يعني بدوره أن فريق الإسماعيلي سوف يخوض مباريات شبه نهائية في كل جولة من جولات دور المجموعات، ولعل ما يُعقد الأمور أكثر أن كل هذه المباريات سوف تكون ديربيات عربية خالصة مما سوف يجعل الصراع في هذه المجموعة الثالثة في غاية الشراسة.

ومن المؤكد أن كل الضغوط سوف تكون مسلطة بشكل كبير للغاية على البلجيكي سيدومير يانوفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي، وخاصة وأنه قد استلم منصب المدير الفني لفريق الدراويش منذ فترة ليست بالبعيدة على الإطلاق خلفاً للمدرب البرازيلي المقال جورفان فييرا.

ومن جانبه كشف البلجيكي سيدومير يانوفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق مازيمبي، حيث جاءت قائمة فريق الدراويش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي / محمد مجدي عبد الفتاح.

خط الدفاع: باهر المحمدي / محمود متولي / ريتشارد بافور / محمد مجدي الجمل / طارق طه / محمد هاشم.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمود عبد العاطي / كريم بامبو / عمر الوحش / لسعد الجزيري / عبد الرحمن مجدي / محمد صادق / وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: أودا مارشال / شكري نجيب / شيلوُنجو.

ومن المتوقع أن يقوم البلجيكي سيدومير يانوفسكي المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق مازيمبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمود متولي / باهر المحمدي / ريتشارد بافور / طارق طه.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمود عبد العاطي / لسعد الجزيري / محمد صادق.

خط الهجوم: أودا مارشال.