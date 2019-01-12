اونلاين | البث المباشر لمباراة ايران - فيتنام.. مشاهدة مباراة Iran كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | كول كورة

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يطمح منتخب إيران إلى حصد الفوز الثاني على التوالي عندما يتقابل مع فيتنام اليوم على ملعب آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين ما زال رصيد فيتنام خالياً من النقاط.

البث المباشر لمباراة ايران - فيتنام.. مشاهدة مباراة Iran كورة لايف

موعد مباراة ايران وفيتنام والقنوات الناقلة:-

البطولة : كأس آسيا 2019 (دور المجموعات - الجولة الثانية).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : استاد آل نهيان بنادي الوحدة .

المعلق : عامر الخوذيري .

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موعد المباراة :

2:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

1:00 مساءاً بتوقيت مصر .

1:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

1:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

1:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

1:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

2:00 مساءاً بتوقيت العراق .

1:00 مساءاً بتوقيت السودان .

2:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

12:00 ظهراً بتوقيت تونس .

12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر .

12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .

3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

2:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

2:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

2:00 مساءاً بتوقيت قطر.

11:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .

أبدى كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني، إعجابه بمردود خصمه المنتخب الفيتنامي في المباراة التي شهدت هزيمته بصعوبةٍ بنتيجة 3-2 أمام المنتخب العراقي.

وستصطدم فيتنام في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2019 بالمنتخب الإيراني، والذي يعدّ أحد المرشحين للمنافسة على اللقب.

وقال كيروش، "ليس هناك أمرٌ سهلٌ في كرة القدم، والنتائج لا تكون متوقعةً، خاصةً عندما تواجه فريقا يعمل بجد مثل فيتنام".

وأكمل في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، "لقد ظهر (منتخب فيتنام) بمستوىً مميزٍ أمام العراق، ووجه لنا تحذيرا عندما تقدم مرتين في النتيجة. أعتقد أن خسارته لم تكن عادلة".

واعترف المدرب البرتغالي بأنه يتوقع مواجهةً صعبةً أمام المنتخب الفيتنامي، والذي وصفه بالرائع والمنظم والتكتيكي، على حد تعبيره.

ورفض ابن الـ65 عاما أن يعرّج على توصله إلى اتفاقٍ لتدريب المنتخب الكولومبي بعد انتهاء منافسات كأس آسيا، مضيفا، "تركيزنا كله ينصب على لقاء فيتنام".

وفرضت إيران صدارتها المبكرة على المجموعة الرابعة بعدما سحقت المنتخب اليمني بنتيجة 5-0، فيما تحل فيتنام في المركز الثالث برصيدٍ يخلو من النقاط.