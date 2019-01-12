اونلاين | يلا شوت Iran.. مشاهدة مباراة ايران وفيتنام بث مباشر| اهم مباريات ايران في كاس اسيا مباشر| شاهد Iran vs Vietnam مباشر

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يأمل المنتخب الإيراني حسم تأهله إلى دور الستة عشر وذلك حين يلتقي نظيره الفيتنامي في الساعة الثالثة عصر اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

يلا شوت Iran.. مشاهدة مباراة ايران وفيتنام بث مباشر

وتتطلع إيران إلى استغلال البداية القوية التي حققتها بعد الفوز العريض على اليمن بخماسية في الجولة الأولى وضمان التأهل إلى الدور التالي، إذ تتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن العراق الذي يحتل المركز الثاني، فيما يحتل المنتخب الفيتنامي المركز الثالث من دون رصيد.

اهم مباريات ايران في كاس اسيا مباشر| شاهد Iran vs Vietnam مباشر

موعد مباراة إيران وفيتنام والقنوات الناقلة لها:-

البطولة : كأس آسيا 2019 (دور المجموعات - الجولة الثانية). القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 . الملعب : استاد آل نهيان بنادي الوحدة . المعلق : عامر الخوذيري . مشاهدة مباراة ايران وفيتنام بث مباشر| اهم مباريات ايران في كاس اسيا مباشر موعد المباراة : 2:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 1:00 مساءاً بتوقيت مصر . 1:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 1:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 1:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 1:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 2:00 مساءاً بتوقيت العراق . 1:00 مساءاً بتوقيت السودان . 2:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 12:00 ظهراً بتوقيت تونس . 12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر . 12:00 ظهراً بتوقيت المغرب . 3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 2:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 2:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 2:00 مساءاً بتوقيت قطر. 11:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا. 2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .

شاهد Iran vs Vietnam مباشر

ورغم أن الترشيحات تصب في مصلحة المنتخب الإيراني بالنظر إلى التاريخ وفارق الإمكانيات بين المنتخبين إلا أن المنتخب الفيتنامي يسعى لأن يكون نداً قوياً وذلك بعدما ظهر بمستوى جيد للغاية في مباراته الأولى أمام العراق والتي خسرها 2-3 بهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ولذلك تعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفيتنام الطامحة للخروج بنتيجة إيجابية تمكنها من الحفاظ على حظوظ التأهل إلى الدور الثاني.

وقال كارلوس كيروش، مدرب إيران، إنهم لا يؤدون وظيفة ممثلين على مسرح، وعندما تنتهي من مواجهة خصم ما تتأهب لملاقاة الآخر، وبطبيعة الحال لدينا طموحات وأحلام، ونتملك فريقاً جيداً ولاعبين رائعين، وبوجود الجماهير والأسر والأصدقاء سنواصل رحلة الكفاح في هذه البطولة الصعبة، لأنه ليس هناك أمر سهل في كرة القدم، ولا نستطيع توقع النتائج خصوصاً أمام فيتنام.

من ناحيته قال الكوري الجنوبي بارك هانغ سيو، مدرب فيتنام، إنه سيعتمد على قوة وحيوية لاعبيه الشباب في مواجهة إيران .

وتابع: «إيران فريق قوي ومنضبط تكتيكياً، ومدربهم متواجد معهم منذ 10 سنوات، وأعتقد أنهم جاهزون بشكل كبير»، مشيراً إلى أن فريقه ليس أقل من نظيره الإيراني.