اونلاين | مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت الجديد حصري بدون تقطيع

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يستقبل ملعب مازيمبي بمدينة لبومباشي موعد مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع كورة لايف اون لاين ستار، الأسطورة بين ماتش عبر قنوات بي ان سبورت.

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في أولى مواجهات الفريقين بالمجموعة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعى الدراويش للظهور بشكل طيب خلال المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية خاصة بعد الغياب الطويل عن المشاركة في البطولة الأفريقية في الفترة الأخيرة.

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موعد مشاهدة مباراة الإسماعيلي ومازيمبي بث مباشر اليوم يلا شوت دوري أبطال أفريقيا 2019

يستقبل نادى مازيمبي منافسه الإسماعيلي المصري في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة بي إن سبورت HD1 بتعليق المصري محمد الكواليني، ويقود المباراة تحكيميا المغربي المتميز رضوان جيد.

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تشكيل الإسماعيلي المتوقع للمباراة

من المتوقع أن يخوض الإسماعيلي المواجهة ضد مازيمبي بتشكيل مكون من محمد فوزي في حراسة المرمى، وفى الدفاع كل من محمود متولي وباهر المحمدي وطارق طه ومحمد مجدى، وفى الوسط كل من عماد حمدي ومحمد صادق وعمر الوحش وحسني عبد ربه، وفى الهجوم كل من محمد الشامي والأسعد الجزيري.

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وصرح محمود متولي لاعب فريق الإسماعيلي أن الفريق جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكونغولي العريق، وأكد أنه لا توجد أي مشكلة لدى اللاعبين بخصوص التأقلم مع الأجواء الأفريقية حيث أكد أن هناك لاعبين صغار بالفعل ولكنهم معتادين على الأجواء الأفريقية من خلال المشاركة مع منتخبات الشباب في المراحل السنية الصغيرة.

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وأكد المدير الفني الجديد للدراويش رادمير يانيفيسكي أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة جيدة في الكونغو أمام مازيمبي العريق، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده قبل المباراة أن على اللاعبين التسلح بالروح القتالية للخروج بنقاط المباراة أو نقطة على الأقل من فم الأسد الكونغولي الفائز بالبطولة الأفريقية من قبل خمس مرات.

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نتابع عبر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي الكونغولي بث مباشر، سيتم تحديث القناة قبل انطلاق الماتش بدقائق.