اونلاين | يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر اليوم 12-1-2019 في دوري أبطال افريقيا

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يدخل الاسماعيلى إختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره مازيمبى الكونغولى على الملعب الرئيسى لمدينة لوبومباشى فى إفتتاحية المجموعة الثالثة لدوري الابطال الأفريقى وتحمل مباراة اليوم ذكرى لن تُنسى للإسماعيلي بل لجماهير الكرة المصرية عموماً كما إنها فرصة لبطل الكونغو للثار من الأسماعيلي بعد 50 عاماً تقريباً على أول وأخر مواجهة جمعتهما.

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر اليوم 12-1-2019 في دوري أبطال افريقيا

موعد مباراة الاسماعيلى ومازيمبى الكونغولى والقنوات الناقلة:-

البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ملعب مازيمبي .

المعلق : محمد الكواليني .

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر اليوم 12-1-2019 في دوري أبطال افريقيا

موعد المباراة :

4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

4:00 مساءاً بتوقيت العراق .

3:00 مساءاً بتوقيت السودان .

4:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

3:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

2:00 مساءاً بتوقيت تونس .

2:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

2:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

5:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

4:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

5:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

4:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

4:00 مساءاً بتوقيت قطر.

1:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

4:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

1:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر اليوم 12-1-2019 في دوري أبطال افريقيا

تقام مباراة الاسماعيلى ومازيمبى الكونغولى فى تمام الثالثة عصر اليوم السبت ويخوض الفريق الأصفر المباراة ساعياً لتحقيق افضل نتيجة ايجابية على ملعب مازيمبى لمواصلة التقدم والمنافسة فى دورى ابطال افريقيا فيما يسعى بطل الكونغو لإفتتاح مشواره بالبطولة الافريقية بتحقيق فوز يعزز من فرصه فى تخطى مرحلة المجموعات

مشوار الاسماعيلى ومازيمبى فى دوري الابطال

صعد الإسماعيلي الي دور المجموعات عقب تخطى عقبة القطن الكاميرونى بمجموع المباراتين 3-2 ، فيما تأهل مازيمبى لنفس الدور عقب تخطى عقبة زيسكو يونايتد الزامبى بمجموع المباراتين 2-1

سيدومير يتسلح بالصفقات الجديدة أمام مازيمبى

ويأمل البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى في التغلب على حالة الإرهاق التي أصابت اللاعبين نتيجة ضغط المباريات في المسابقة المحلية في الفترة الأخيرة، فضلا عن طول رحلة السفر إلى الكونغو والتي استغرقت 20 ساعة بالاضافة لنقص خبرات لاعبى الامساعيلى حيث لم يشارك أغلب اللاعبين في أي بطولة أفريقية، باستثناء حسني عبدربه وكريم بامبو والتونسي لسعد الجزيري والمدافع محمد مجدي.

ومن المتوقع أن يتسلح سيدومير بالصفقات الجديدة حيث يدفع ب"دونجا" من بداية المباراة ليلعب بجوار الثنائي عماد حمدي وعمر الوحش، من أجل غلق المساحات على الفريق الكونغولي، بينما سيتواجد أوداه مارشال، بديلا للمهاجم الناميبي بينسون شيلونجو، الذي سيقود هجوم الفريق من بداية المباراة.

مازيمبى يبحث عن نتيجة إيجايبة أمام الاسماعيلى

على الجانب الأخر اعترف ميهايو كازيمبى المدير الفني لمازيمبى الكونغولى اعترف بصعوبة مجموعة فريقه بدورى أبطال أفريقيا، التى تضم 3 فرق عربية وقال أنه من الضرورة احترام قدرات وامكانيات جميع لاعبى الفرق المنافسة بالإضافة إلى بذل مجهودات مضاعفة لتطوير مستوى لاعبيه قبل انطلاق البطولة ، وأضاف أنه سيسعى لإستغلال ضربة البداية على ملعبهم لتحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم فى بداية المشوار الأفريقى أمام الإسماعيلى ويغيب بينج مالانجو مهاجم فريق مازيمبي عن مباراة اليوم للإًصابة.