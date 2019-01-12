اونلاين | يلا شوت ismaily.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر| مباراة الاسماعيلي في افريقيا مباشر| Yallashoot

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تحمل مباراة الإسماعيلى ومازيمبى رقم 15 فى تاريخ لقاءات الفريق الكونغولى ضد الأندية المصرية خلال المنافسات الأفريقية.

يلا شوت ismaily.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومازيمبي بث مباشر

ويستهل الدراويش مشواره فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، عندما يحل ضيفًا على الفريق الكونغولى، عصر غد السبت على ملعب مدينة لومومباشى.

مباراة الاسماعيلي في افريقيا مباشر| Yallashoot

ولعبت 4 فرق مصرية وهى الإسماعيلى والأهلى والزمالك وسموحة ضد النادى الكونغولى بواقع 14 مباراة خلال مسابقة دورى أبطال أفريقيا، حقق مازيمبى الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر مثلها، سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل مرماه 12 هدفًا.

وكانت البداية عندما توج الدراويش بلقب دورى الأبطال كأول نادٍ عربى يحصل عليه موسم 69 / 70، حيث تقابل مع الانجلبير ”مازيمبى الحالى” فى المباراة النهائية (لمشاهدة المباراة).

يوم 21 ديسمبر 69 .. تعادلا بهدفين لكل منهما، سجل للإسماعيلى مرسى السنارى وسيد عبد الرازق ” بازوكا “.

يوم 9 يناير 70 .. فاز الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزهم سيد عبد الرازق ” بازوكا ” هدفين وعلى أبو جريشة.

عام 2002 وقع مازيمبى فى مجموعة واحدة مع الأهلى المصرى فى دور المجموعات قبل أن يصعد لمواجهة الزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ..

يوم 1 سبتمبر 2002 .. خسر مازيمبى من الأهلى بهدف نظيف أحرزه أحمد بلال.

يوم 14 سبتمبر 2002 .. تعادلا الفريقين سلبيًا بالكونغو.

يوم 3 نوفمبر 2002 .. نجح الزمالك فى العودة من الكونغو بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما سجل للفريق الأبيض عبد الحليم على.

يوم 17 نوفمبر 2002 .. قاد حسام حسن مهاجم الزمالك فريقه إلى المباراة النهائية بعدما أحرز هدفين خلال هذا اللقاء.

عام 2012

تواجد الفريق الكونغولى مع ناديى الأهلى والزمالك فى مجموعة واحدة خلال دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يوم 8 يوليو 2012 .. فاز الأهلى على مازيمبى بهدفين مقابل هدف، سجل للأحمر عماد متعب ومحمد ناجى ” جدو “.

يوم 4 أغسطس 2012 .. فاز مازيمبى على الزمالك بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بالكونغو.

يوم 19 أغسطس 2012 .. كرر مازيمبى فوزه على الزمالك بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، سجل للأبيض رزاق أوموتويوسي.

يوم 2 سبتمبر 2012 .. فاز مازيمبى على الأهلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت بالكونغو

عام 2014

وقع مازيمبى مع فريق الزمالك أيضًا بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يوم 8 يونيه 2014 .. فاز مازيمبى على الزمالك بالكونغو بهدف نظيف.

يوم 27 يوليو 2014 .. تعادل الفريقين سلبيًا بالقاهرة.

عام 2015

واجه الفريق الكونغولى مع الفريق المصرى الرابع وهو سموحه خلال منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يوم 24 يوليو 2015 .. خسر سموحه من مازيمبى بهدفين نظيفين على ملعبه بالإسكندرية.

يوم 8 أغسطس 2015 .. خسر سموحه أيضًا من مازيمبى بهدف نظيف بالكونغو.