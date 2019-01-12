رياضة | موعد مباراة سيمبا التنزاني ضد شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة سيمبا التنزاني ضد شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق سيمبا التنزاني مباراة قوية على ملعبه ضد شبيبة الساورة الجزائري مساء اليوم السبت ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الساورة الجزائري مع سيمبا التنزاني على الملعب الوطني وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

كما يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية ضد فيتا كلوب مساء اليوم السبت وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2018-2019.

وأوقعت قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي المصري في المجموعة الرابعة رفقة أندية؛ فيتا كلوب وشبيبة الساورة وسيمبا التنزاني.

وستكون مباراة سيمبا التنزاني مع شبية الساورة الجزائري في دوري الأبطال مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD.