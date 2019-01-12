رياضة | موعد مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الإسماعيلي ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الإسماعيلى مباراة قوية خارج أرضه ضد مازيمبي الكونغولي مساء اليوم السبت والموافق 12/ 1/ 2019 على الملعب الرئيسي لمدينة لوبومباشي.

وتأتي مباراة الإسماعيلي مع مازيمبي في إطار إفتتاحية المجموعة الثالثة من بطولة دوري أفريقيا وذلك في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مدينة القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا النادي الإسماعيلي في مجموعة من العيار الثقيل رفقة أندية؛ مازيمبي والإفريقي التونسي والنادي الرياضي القسنطيني الجزائري.

وصعد الإسماعيلي لدور المجموعات بعد تخطي عقبة القطن الكاميروني بمجموع المباراتين 3-2 ، فيما تأهل مازيمبي لنفس الدور بعد الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى بمجموع المباراتين 2-1.

وفي نفس المجموعة؛ فاز الفريق القسنطيني على الإفريقي التونسي بنتيجة 1-0 أمس الجمعة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية.

وستكون مباراة الاسماعيلي مع مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.