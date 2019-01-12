الان تتابع مشاهدة مباراة إيران وفيتنام بث مباشر في كاس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:

يواجه المنتخب الإيراني اليوم السبت الموافق 12-1-2019 منتخب فيتنام في ثاني مبارياته في كاس آسيا 2019 على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

مشاهدة مباراة إيران وفيتنام بث مباشر في كاس آسيا 2019

إنه بالفعل لقاء الفوارق الشاسعة والطموحات المتباينة.. إيران أحد المنافسين الأقوياء على اللقب، ومسألة تأهله إلى الدور الثاني شبه محسومة، ويؤكدها عندما يضيف إلى رصيده 3 نقاط جديدة في لقاء الجولة الثانية اليوم، بينما مهمة فيتنام تبدو صعبة وأقصى طموحاته أن يتأهل ثالثاً.

مشاهدة مباراة إيران وفيتنام بث مباشر في كاس آسيا 2019

فوارق كبيرة ترجح كفة إيران أمام فيتنام الشاب، وطموحات متباينة للمنتخبين في المباراة التي يسعى من خلالها الأول لحسم تأهله من المجموعة الرابعة، وقطع بطاقته إلى ثمن النهائي مبكراً، فيما يبحث الثاني عن فوز أو تعادل على الأقل ينعش آماله في المنافسة على أفضل الثوالث، قبل مواجهة اليمن في الجولة الأخيرة.

مشاهدة مباراة إيران وفيتنام بث مباشر في كاس آسيا 2019

ووجه منتخب إيران إنذاراً لمنافسيه في المجموعة، بعد فوزه العريض على اليمن بخماسية نظيفة، في الجولة الأولى، ويهمه أن يضمن مقعده قبل مواجهة العراق في لقاء الجولة الثالثة على قمة المجموعة، التي ستكون حساباتها مختلفة في حال التأهل، خاصة أنه يسعى للمنافسة على اللقب، لأنه من المرشحين للتويج به ويعزز هذا الاتجاه خبرة لاعبيه وقدراتهم العالية فضلاً عن البنية الجسمانية وقوة الأداء لذلك فإن كل المؤشرات تذهب لتفوقه في المباراة بسهولة نظرياً على الورق.

مشاهدة مباراة إيران وفيتنام بث مباشر في كاس آسيا 2019

ويعول الإيرانيون على دفاع متوازن وقوة هجومية ضاربة بقيادة آزمون هداف التصفيات بـ9 أهداف، والذي أحرز هدفاً من الخماسية أمام اليمن، بجانب رحيمي الذي يأتي من الخلف للمساندة، ويعرف طريق الشباك جيداً.

مشاهدة مباراة إيران وفيتنام بث مباشر في كاس آسيا 2019

وفي المقابل، فإن فيتنام صاحب الخبرات القليلة، يعتمد بشكل كبير على روح الشباب، والتنظيم الجيد داخل الملعب، ويغلب عليه العناصر الشابة التي تأمل في صنع المفاجأة في البطولة، بتحقيق الفوز الثاني في تاريخ مشاركات فيتنام بالبطولة.

مشاهدة مباراة إيران وفيتنام بث مباشر في كاس آسيا 2019

ونجح فيتنام في إحراج «أسود الرافدين»، رغم خسارته بهدف ثالث جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة وينتظر منه أن يعتمد على الأسلوب ذاته الذي لعب به أمام العراق بالتمركز الدفاعي الجيد، والاعتماد على المرتدات في واقعية لن تغيب على مدربه الذي يدرك جيداً الفارق الشاسع بين قدرات لاعبيه مقارنة بالمنافس الإيراني.

مشاهدة مباراة إيران وفيتنام بث مباشر في كاس آسيا 2019

موعد مباراة إيران وفيتنام والقنوات الناقلة:

المباراة: فيتنام X إيران الجولة: 2 المجموعة D

المعلب: إستاد آل نهيان بنادي الوحدة

الحكم: محمد تقي الجعفري

المعلق : عامر الخوذيري

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD