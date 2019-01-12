رياضة | موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الاهلي المصري منافسه نادي فيتا كلوب الكونغولي مساء اليوم السبت في التاسعة مساءً علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورت 1 HD، وسوف يعلق علي هذة المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي.

يذكر أن الفريق الأحمر قد خسر اللقب مرتين متتاليتين، حيث انهزم أمام الترجي التونسي في الموسم الماضي، بينما خسر أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي في موسم 2017.

ويسعي النادي الأهلي لإستعادة لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مرة أخري، خاصة بعد غيابه ل6 سنوات متتالية عن جدران القلعة الحمراء.

وأسفرت قرعة دوري الأبطال الإفريقية عن وقوع النادي الأهلي بجانب نادي فيتا كلوب الكونغولي، وفريقي شباب الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.

ويرغب لاعبو الفريق الأحمر لإثبات نفسهم أمام المدرب الجديد مارتن لاسارتي، والذي قاد الفريق في مباراتين فقط ببطولة الدوري المصري، حيث انهزم أمام نادي بيراميدز، وفاز علي نادي سموحة بهدف نظيف.