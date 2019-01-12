سوريانو يوجه رسالة لجماهير الهلال السعودي

أعرب الإسباني جوناثان سوريانو، لاعب الهلال السعودي، عن سعادته بالانطلاقة الأولى له مع الفريق خلال مباراة الرائد، متعهدا للجماهير ببذل أقصى ما لديه في الفترة المقبلة.

وسقط الهلال في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الرائد، في مباراة مثيرة جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ16 من دوري المحترفين السعودي.

وقال سوريانو، في تصريحات تلفزيونية: "سعيد بالبداية الأولى لي مع الهلال، لعبنا من أجل الفوز والثلاث نقاط، لكننا تعادلنا في النهاية، وسنحاول التعويض في المباريات المقبلة".

وتابع "أعد الجماهير بأن أبذل كل ما أمتلك من قوة وعمل شاق في المباريات المقبلة، وسأسعى بكل تأكيد إلى تسجيل الأهداف مع الهلال".

يذكر أن الهلال أعلن تعاقده مع جوناثان سوريانو لمدة موسم ونصف الموسم، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.