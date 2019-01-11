اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة اليوم الجمعة 11/1/2019 في دوري أبطال أفريقيا

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روابط مباراة الافريقي وشباب قسنطينة بث مباشر ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة الجمعة 11/1/2019 في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحل فريق شباب قسنطينة الجزائري ضيفاً على نظيره فريق الإفريقي التونسي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة في يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019، على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة سوسة الساحلية على الأراضي التونسية.

وتُنقل مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق الإفريقي المباراة ساعياً لتحقيق أفضل بداية في مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، فيما يسعى فريق شباب قسنطينة لمحاولة تحقيق الهدف ذاته سعياً منه لبلوغ ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريِقيا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة.

موعد مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة الجمعة في دوري أبطال أفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الإفريقي ضد شباب قسنطينة بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا في يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019، على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة سوسة الساحلية على الأراضي التونسية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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القنوات الناقلة لمباراة الإفريقي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا الجمعة: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإفريقي

كورة اون لاين بث مباشر مباراة الإفريقي ضد شباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أفريقيا في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.حيث تُذاع مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق محمد بركات.

آخر إستعدادات الإفريقي لمُباراة شباب قسنطينة الجمعة في دوري أبطال أفريقيا: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإفريقي ضد شباب قسنطينة الجمعة 11/1/2019 في دوري أبطال أفريِقيا

تابع لايف مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة مباشر، حيث يدخل فريق الإفريقي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق شباب قسنطينة، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري التونسي لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 17 نقطة بعدما خاض 12 جولة من بطولة الدوري التونسي لكرة القدم.

آخر إِستعدادات شباب قسنطينة قبل ملاقاة الإفريقي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة

مباراة الإفريقي وشباب قسنطينة بث مباشر، وسوف يدخل فريق شباب قسنطينة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الإفريقي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 22 نقطة بعد مرور 16 جولة من بطولة الدوري الجزائري لكرة القدم.

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