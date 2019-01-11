اونلاين | مشاهدة مباراة الوداد الرياضي وأسيك ميموزا بث مباشر 11-1-2019 دوري أبطال أفريقيا

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يحل فريق أسيك ميموزا ضيفا على الوداد الرياضي المغربي مساء اليوم الجمعة وذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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تعرف علي موعد مباراة الوداد الرياضي وأسيك ميموزا اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1

معلق المباراة : جوادبدة

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية