اونلاين | قناة النيل الرياضية مشاهدة مباراة مصر والسويد كرة اليد بث مباشر اليوم الجمعة 11 / 1 / 2019 بث مباشر منتخب مصر ضد السويد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة النيل الرياضية مشاهدة مباراة مصر والسويد كرة اليد بث مباشر اليوم الجمعة 11 / 1 / 2019 بث مباشر منتخب مصر ضد السويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مصر والسويد كرة اليد بث مباشر اليوم الجمعة 11 / 1 / 2019 بث مباشر منتخب مصر ضد السويد مونديال كأس العالم لليد حصلت قناة النيل الرياضية علي حقوق نقل مباراة الفراعنة ضد السويد في بطولة كأس العالم لليد وتخوض مصر اولي مبارياتها اليوم

بث مباشر ماتش مصر والسويد كاس العالم كرة اليد ومن خلال هذا التقرير سوف نقوم بتدوين التردد الخاص بالقناة كما اننا سنعمل علي نقل ماتش مصر ضد السويد اون لاين واليكم تردد قناة النيل للرياضة هو 11843 H DVB-S و MPEG-2 27500، ومعادل الترميز 5/6.

وسوف نضع رابط البق المباشر لقناة النيل للرياضة التي تقوم بنقل إذاعة مباراة مصر والسويد المقرر إقامتها فى الـ 9:30 بتوقيت مصر والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة ضمن أولى مباريات المنتخب الوطني ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في ألمانيا والدنمارك.

ومن الان انطلق الاستديو التحليلي للمواجهة والذي سيكون بصوت المعلق خالد العوضي والي جانب العديد من النجوم وعلي رأس هؤلاء نجم الكرة محمد الالفي فضلاً عن عاصم السعدني واخيراً احمد العطار .

وكشف اتحاد الكرة المصرية ان معلق مباراة مصر والسويد في كأس العالم لليد سيكون خالد خيري .

ويقدم الاستوديو التحليلي وجبة دسمة عن تاريخ مشاركات مصر في مونديال اليد، قبل تحليل الأداء الفني لمباراة مصر والسويد التي ستنطلق في التاسعة والنصف مساء.

يذكر أن شركة بريزنتيشن حصلت على نقل مباريات مصر في المونديال، وسيتم إذاعتها حصريا على قناة النيل للرياضة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الفراعنة مباراته الثانية أمام المنتخب القطري ضمن منافسات المجموعة الرابعة المقامة في الدنمارك، في الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، وفي مباراته الثالثة يواجه الأرجنتين في السابعة مساء الإثنين 14 يناير، وفي مباراته الرابعة يواجه المجر في السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا في الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.

كان منتخب كرة اليد توجه إلى الدنمارك صباح الأربعاء الماضي، حيث تضم قائمة الفراعنة 18 لاعبا ويرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري للعبة.