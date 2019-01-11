اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة الوداد وأسيك ميموزا بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

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على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية تتجه أنظار جماهير الوداد الرياضي المغربي صوب هذا المعلب لمتابعة أحداث مباراة الوداد الرياضي وأسيك ميموزا في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستقام مساء اليوم الجمعة.

الوداد الرياضي المغربي الذي نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة قبل الماضية يأمل في أن يستهل مشواره بدوري المجموعات من البطولة الأفريقية بتحقيق الفوز على فريق أسيك أبيدجان بطل كوت ديفوار، واستهل فريق الوداد الرياضي مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا من دور ال 32 وتمكن من إقصاء فريق جراف دي داكار السنغالي، حيث فاز عليه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، إلا أنه خسر بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب، ليتأهل الوداد الرياضي المغربي بأفضلية تسجيله خارج الديار.

أما فريق أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار فقد تمكن من التأهل لدوري المجموعات من البطولة الأفريقية عقب فوز على فريق الملعب المالي ذهاباً وإياباً بنتيجة هدف دون مقابل، لتكون بطاقة العبور لدروي المجموعات من نصيب الفريق الإيفواري.

موعد مباراة الوداد وأسيك ميموزا

ومن المقرر أن تُجرى أحداث مباراة الوداد الرياضي وأسيك ميموزا مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وأسيك ميموزا

وعن القنوات التي ستقوم بالنقل الحي والمباشر لمباراة الوداد اليوم أمام أسيك في دوري أبطال أفريقيا، فمن المقرر أن تقوم قناة bein SPORTS HD2 بنقل المباراة عبر شاشتها على الهواء مباشرة.