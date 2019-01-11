اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي واحد بث مباشر في الدوري السعودي

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في مباراة سهلة نسبيا للأهلي السعودي، يحل فريق أحد ضيفا سهلا على نظيره أحد ، في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة 11-1-2019، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري السعودي، في مباراة مرتقبة، كورة لايف مشاهدة مباراة اهلي جدة والرائد بث مباشر اليوم الجمعة في الدوري السعودي . يخوض النادي الاهلي بجدة منافسات الدور الثاني من دوري كاس الامير محمد بن سلمان اليوم الجمعة الموافق 11-1-2019 وسيكون الفريق علي موعد مع احد في مباراة ستقام علي ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية معقل فريق اهلي جدة.

مشاهدة مباراة الاهلي واحد بث مباشر في الدوري السعودي

اقميت موقعة الدور الاول بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي وقد نجح حينها اهلي جدة في التفوق علي احد بهدفين نظيفين لكلا من تافاريس ومهند عسيري اصحاب الاهداف في موقعة اليوم.

مشاهدة مباراة الاهلي واحد بث مباشر في الدوري السعودي

الاهلي نجح في انهاء الدور الاول من الدوري السعودي في المركز الثالث ورغم كونه مركز لا يليق بحجم وامكانيات الفريق الا انه سيحاول تحسين الاحوال في الدور الثاني ومواصلة المنافسة في البطولة العربية من اجل العبور لنصف النهائي.

أهلي جدة السعودي صاحب المركز الخامس ببطولة الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، يدخل مباراة اليوم بقيادة مديره الفني بابلو جويدي وهو يفتقد لأهم عناصره على الاطلاق المهاجم السوري عمر السومة بالإضافة للاعبيه الدوليين الذين يشاركون في كأس اسيا رفقة المنتخب السعودي، والذي نجح في تحقيق الفوز في أول مبارياته على كوريا الشمالية برباعية نظيفة، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز وتحسين موقفه في البطولة، يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي واحد بث مباشر في الدوري السعودي.

مشاهدة مباراة الاهلي واحد بث مباشر في الدوري السعودي

توقيت مباراة الاهلي واحد والقنوات الناقلة:

المباراة: الأهلي X أحد الأسبوع الجولة 16

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019 الساعة الخامسة ونصف مساءا بتوقيت مصر والساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة: قنوات السعودية الرياضية – دوري بلاس.