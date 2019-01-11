اونلاين | يلا شوت كورة لايف | مشاهدة مباراة الترجي وحوريا كوناكري بث مباشر | اون لاين مباراة الترجي ضد حوريا بث مباشر | كورة ستار

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يبدأ الترجي التونسي رحلة الدفاع عن اللقب في السادسة مساء اليوم، عندما يحل ضيفًا على حوريا الغيني بملعب "28 سبتمبر" بالعاصمة الغينية "كوناكري"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ناديي الترجي وحورويا الغيني في المجموعة الثانية التي تضم ناديي أورلاندو الجنوب أفريقي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وإختار معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي 22 لاعبًا لمباراة اليوم وهم معز بن شريفية وعلي الجمل ورامي الجريدي وسامح الدربالي وايهاب المباركي وأيمن بن محمد وحسين الربيع وشمس الدين الذوادي وخليل شمام وعلي المشاني ومحمد علي اليعقوبي وأيمن محمود وفرانك كوم وفوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي ومحمد أمين المسكيني وأنيس البدري وبلال الماجري وطه ياسين الخنيسي ومحمد يوسف البلايلي وآدم الرجايبي والطيب مزياني.

ويسعى الترجي التونسي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لإعادة البسمة إلى جماهيره في أول مواجهة خارجية له عقب مشاركته المخيبة للآمال في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الإمارات الشهر الماضي، وشهدت حصوله على المركز الخامس في ثاني مشاركاته بالمسابقة.

كما يلتقي اليوم، لوبي ستارز النيجيري مع صن داونز الجنوب أفريقي بالمجموعة الأولى، والوداد البيضاوي المغربي مع أسيك الإيفواري ضمن منافسات المجموعة ذاتها.