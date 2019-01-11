اونلاين | كورة ES Tunis HD يلا شوت | مشاهدة مباراة الترجي وحوريا كوناكري بث مباشر يلا شوت | مشاهدة الترجي مباشر اليوم

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الترجي وحوريا بث مباشر , دور المجموعات دوري ابطال افريقيا النسخة الاستثنائية 2019 الجولة الاولي المجموعة الثانية , في اطار مباريات دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا سنكون علي موعد مع مباراة الترجي الرياضي التونسي وحوريا كوناكري الغيني في لقاء لحسابات الجولة الاولي من المجموعة الثانية وسيقام علي ملعب 28 سبتمبر معقل الفريق الغيني.
المباراة الاولي في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا لتلك المجموعة الثانية التي تضم ايضا كلا من بلاتينيوم من زيميبابوي واورلاندو من جنوب افريقيا , تلك الموقعة ستكون الاولي للترجي في البطولة حيث انه يشارك من دور المجموعات مباشرة كونه بطل تلك النسخة في العام الماضي في المقابل نجح حوريا في تجاوز عقبة النصر الليبي بفوز كاسح بنتيجة 6-5 في مجموع اللقائين ليعبر لدور المجموعات للعام الثاني علي التوالي.
الترجي تواجه مع حوريا كوناكري من قبل في الدور الثاني من نسخة 2017 وحينها نجح الترجي في العبور لدور المجموعات علي حساب الفريق الغيني حيث فاز ذهابا في تونس بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت تسجيل هدفين للاعب فرجاني ساسي وهدف لفخر الدين بن يوسف وفي مباراة الاياب في غينيا كان هدف ايهاب المباركي كافي لصعود الترجي رغم الهزيمة بهدفين مقابل هدف امام الفريق الغيني.
مباراة الترجي اليوم
دوري ابطال افريقيا 2018-2019
النسخة الاستثنائية
دور المجموعات
المجموعة الثانية
الدور الاول
الجولة الاولي
ملعب 28 سبتمبر
توقيت المباراة.
يوم الجمعة 11 يناير 2019
في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر
في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت تونس
القنوات الناقلة للمباراة.
قناة بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للبطولة.
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