اونلاين | يلا شووت .. مشاهدة مباراة الترجي وحوريا بث مباشر Yalla Shoot | يلا شوت الجديد HD | بدون تقطيع لايف اون لاين مجاناً

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مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي وحوريا كوناكري الجمعة 11-1-2019 في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحل فريق الترجي الرياضي التونسي ضيفاً على نظيره فريق حوريا كوناكري الغيني في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الترجي وحوريا كوناكري في يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019 على الأراضي الغينية.

وتُنقل مباراة الترجي وحوريا كوناكري بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل فريق الترجي الرياضي المباراة ساعياً لتحقيق أفضل بداية في مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، فيما يسعى فريق حوريا كوناكري لمحاولة تحقيق الهدف ذاته سعياً منه لبلوغ ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الترجي وحوريا كوناكري مباشر، حيث يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق حوريا كوناكري، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري التونسي لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 26 نقطة بعدما خاض 11 جولة من بطولة الدوري التونسي لكرة القدم.

مباراة الترجي وحوريا كوناكري بث مباشر، وسوف يدخل فريق حوريا كوناكري مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الترجي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الغيني لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 12نقطة بعد مرور 4 جولات من بطولة الدوري الغيني لكرة القدم.

بث مباشر مباراة الترجي ضد حوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أفريقيا في يوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث تُذاع مباراة الترجي وحوريا كوناكري على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق نوفل باشي.