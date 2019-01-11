اونلاين | الترجي مباشر .. مشاهدة مباراة الترجي وحوريا كوناكري بث مباشر اليوم .. كورة لايف يوتيوب .. يلا شوت ES Tunis

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يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة الترجي التونسي وحوريا كوناكري بث مباشر يوتيوب في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، يدخل نادي الترجي صاحب اللقب في النسخة الماضية ساعيًا إلى الفوز من أجل تحقيق أول 3 نقاط في المجموعة، وتضم المجموعة الثانية كلا من الترجي وحوريا وبايرتس وبلاتيوم، ويدخل كل فريق هذه المواجهة ساعيًا إلى تحقيق الفوز في مباراة منتظة من جانب جمهور الترجي.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب 28 سبتمبر وتنقل قناة بي ان سبورت اتش دي 1 اللقاء.

توقيت مباراة الترجي وحوريا

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .6:00 مساءاً بتوقيت مصر .6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .7:00 مساءاً بتوقيت العراق .6:00 مساءاً بتوقيت السودان .7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .5:00 مساءاً بتوقيت تونس .5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .7:00 مساءاً بتوقيت قطر.4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .