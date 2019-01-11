اونلاين | الان مشاهدة مباراة الترجي وحوريا كوناكري بث مباشر | كورة لايف | لايف الاسطورة | كورة اون لاين

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي وحوريا كوناكري الجمعة 11/1/2019 في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحل فريق الترجي الرياضي التونسي ضيفاً على نظيره فريق حوريا كوناكري الغيني في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الترجي وحوريا كوناكري في يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019 على الأراضي الغينية.

وتُنقل مباراة الترجي وحوريا كوناكري بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الخليج 365 الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق الترجي الرياضي المباراة ساعياً لتحقيق أفضل بداية في مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، فيما يسعى فريق حوريا كوناكري لمحاولة تحقيق الهدف ذاته سعياً منه لبلوغ ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الترجي وحوريا كوناكري في دوري أبطال أفريِقيا والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وحوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا الجمعة: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي

بث مباشر مباراة الترجي ضد حوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أفريقيا في يوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث تُذاع مباراة الترجي وحوريا كوناكري على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق نوفل باشي.

موعد مباراة الترجي وحوريا كوناكري الجمعة في دوري أبطال أفريقيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الترجي ضد حوريا كوناكري بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الترجي وحوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الترجي وحوريا كوناكري في دوري أبطال أفريقيا في يوم الجمعة الموافق 11 يناير 2019 على الأراضي الغينية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

السابعة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

الثامنة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السادسة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

آخر إِستعدادات حوريا كوناكري قبل ملاقاة الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الترجي وحوريا كوناكري

مباراة الترجي وحوريا كوناكري بث مباشر، وسوف يدخل فريق حوريا كوناكري مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الترجي، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الغيني لكرة القدم في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 12نقطة بعد مرور 4 جولات من بطولة الدوري الغيني لكرة القدم.