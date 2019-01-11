اونلاين | كورة ستار palestine .. مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا (كاس اسيا) بث مباشر .. korastar

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أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، التشكيلة الاساسية لمنتخبي فلسطين وأستراليا في المباراة التي تجمعهما في الواحدة ظهراً بملعب "مكتوم بن راشد"، ضمن منافسات المجموعة الثانية التى تضم أيضاً منتخبى الأردن وسوريا، فى بطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حالياً فى دولة الإمارات.

كورة ستار palestine .. مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا (كاس اسيا) بث مباشر .. korastar

وجاءت التشكيلة الاساسية لمنتخبي فلسطين وأستراليا كالتالي..

كورة ستار palestine .. مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا (كاس اسيا) بث مباشر .. korastar

وحصد منتخب فلسطين النقطة الأولى فى تاريخ مشاركاته بمسابقة كأس الأمم الآسيوية بتعادله سلبياً مع سوريا فى الجولة الأولى، بينما تذوق منتخب أستراليا "حامل اللقب" مرارة الهزيمة أمام الأردن بهدف دون مقابل.

كورة ستار palestine .. مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا (كاس اسيا) بث مباشر .. korastar

ويسعى منتخب فلسطين للخروج من مباراة اليوم بنتيجة ايجابية لكي يحافظ على آماله في التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة، في حين يسعى منتخب أستراليا للدفاع عن سمعته وذلك بتحقيق الفوز قبل مواجهة سوريا في الجولة الثالثة والأخيرة.

كورة ستار palestine .. مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا (كاس اسيا) بث مباشر .. korastar

ويشارك فى النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا 24 منتخباً، للمرة الأولى فى التاريخ، يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث، وتشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب فى أربع مدن هى، أبوظبى والعين ودبى والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوماً.

كورة ستار palestine .. مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا (كاس اسيا) بث مباشر .. korastar