اونلاين | مجانا.. يلا شوت HD مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا| اهم مباريات فلسطين في كأس أسيا 2019 مباشر| مباراة palestine اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجانا.. يلا شوت HD مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا| اهم مباريات فلسطين في كأس أسيا 2019 مباشر| مباراة palestine اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي المنتخب الفلسطيني نظيره الاسترالي، ظهر اليوم على ملعب مكتوم آل راشد بالإمارات، في الظهور الثاني للمنتخبين لمباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا.

يلا شوت HD مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا| اهم مباريات فلسطين في كأس أسيا 2019 مباشر| مباراة palestine اليوم

وتحظى المباراة بإهتمام كبير لدى الوطن العربي، لدعمها للمنتخب "الفدائي"، لتحقيق نتيجة الفوز وحجز بطاقة التأهل للدور الثاني عقب نجاحه في خطف التعادل أمام سوريا، بالجولة الأولى.

ويرغب منتخب استراليا، في تدارك موقفه بالبطولة وتحقيق نتيجه تشفع له بالجولة الأخيرة من دور المجموعات، خاصةً أنه حامل لقب النسخة الماضية.

يلا شوت HD مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا| اهم مباريات فلسطين في كأس أسيا 2019 مباشر| مباراة palestine اليوم

وكانت استراليا، تلقت هزيمة مفاجئة أمام الأردن، بهدف دون رد بالجولة الأولى، ولا مزيد من ارتكاب الأخطاء إذا مارادوا التأهل للدور الثاني

وقال جراهام أرنولد المدير الفني للمتنخب الاسترالي، "أتوقع رد فعل قوي من المنتخب الفلسطيني، ونرغب في الفوز بعد الهزيمة أمام الأردن، بعدما حدثت أمور جيدة بالمباراة، لقد ركنت حافلة فريقهم أمام المرمى، وصعبوا الأمور علينا".

يلا شوت HD مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا| اهم مباريات فلسطين في كأس أسيا 2019 مباشر| مباراة palestine اليوم

ويواجه أرنولد أزمة كبيرة بسبب كثرة مصابيه وهم "جوش ريسدون، وأندرو نبوت، وطوم روغيتش"، بسبب الإصابات المختلفة.

وقال عزيز بهيش مدافع استراليا، "نريد التسجيل مبكرًا ضد فلسطين... نعرف أن خصومنا سيدافعون ويلعبون على المرتدات ويجب أن نكون مستعدين لذلك".

وعلق راين غرانت لاعب الفريق على مباراة فلسطين، "قد يدافعون مثل الأردن، لكن يتوقف الأمر علينا في تسجيل الأهداف".

يلا شوت HD مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا| اهم مباريات فلسطين في كأس أسيا 2019 مباشر| مباراة palestine اليوم

وكشف المدافع غرانت انه حصل على تصريح للعب بتسريحة شعره المعتادة على شكل السمك البوري، وذلك احتراما للوائح واختلاف العادات والثقافات في الإمارات.

وقال "أحب أن أكون مختلفا قليلًا.. شعرت بأن العديد من اللاعبين لديهم نفس تسريحة الشعر فلم أرغب أن أكون ضمن هذه الفئة.

يلا شوت HD مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا| اهم مباريات فلسطين في كأس أسيا 2019 مباشر| مباراة palestine اليوم

على الجانب الآخر يستعد الفدائي، للمباراة بشكل جيد من أجل خطف خطف بطاقة العبور، خاصةً أن سقف الطموحات أصبح مرتفعًا لدى اللاعبين

وقال سامح مراعبة لاعب المنتخب، "انا فخور جدًا بالمشاركة لانني حُرمت منها في 2015 وهدفي كان العودة بقوة، رغم الحرمان شاركت كأساسي".

يلا شوت HD مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا| اهم مباريات فلسطين في كأس أسيا 2019 مباشر| مباراة palestine اليوم

وتابع " كنا نلعب للفوز ضد سوريا لكن ظروف المباراة لم تخدمنا بسبب حالة الطرد، التي تعرص لها المدافع محمد صالح الذي طرد قبل ربع ساعة من النهاية".

وأضاف مراعبة لفرانس برس "كل مباراة لها ظروفها... فوز الأردن يعني أن لا كبيرًا أو صغيرًا في كأس آسيا. هدفنا التأهل الى الدور الثاني. فلسطين منتخب استثنائي يختلف عن أي منتخب آخر لأنه يلعب في ظروف صعبة تحت الاحتلال".

يلا شوت HD مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا| اهم مباريات فلسطين في كأس أسيا 2019 مباشر| مباراة palestine اليوم

ويغيب عن "الفدائي" مدافعه محمد صالح المطرود في مواجهة سوريا.

وعلق رامي حمادة حارس فلسطين، على المباراة قائلًا "مباراة صعبة ضد منتخب جريح... أخذنا نقطة تاريخية أعطتنا دافعًا معنويًا إن شاء لله سينعكس على أدائنا... سنقاتل بروح الفدائية رغم صعوبة الخصم".

وتذاع المباراة عبر قناة beN SPORTS MAX 1 و beN SPORTS MAX في الواحدة بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

يلا شوت HD مشاهدة مباراة فلسطين واستراليا| اهم مباريات فلسطين في كأس أسيا 2019 مباشر| مباراة palestine اليوم