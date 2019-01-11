الان تتابع مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان بث مباشر في كأس آسيا 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي -الخليج 365:

تمثل مباراة قيرغيزستان وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة الموافق 11-1-2019 مفترق طرق للمنتخبين في البطولة حيث يبحث الصقور البيضاء عن التعويض والبقاء في دائرة المنافسة على الصعود إلى الأدوار الإقصائية، بعد خسارته أمام الصين في الجولة الماضية، بينما يتطلع النمور إلى حسم بطاقة التأهل عبر حصد الفوز الثاني على التوالي.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتبدو الفوارق في الإمكانيات والقدرات الفنية كبيرة وواضحة بين كوريا الجنوبية أحد المرشحين للقب، وقيرغيزستان «الوافد الجديد» على النهائيات، لكن قيرغيزستان يتطلع لتكرار سيناريو الفلبين الذي صمد طويلاً وأحرج النمور في الجولة الماضية، علماً وأن قيرغيزستان كان قريباً من إحداث المفاجأة أمام الصين لولا الخطأ القاتل من حارسه الذي قلب مجريات اللقاء.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

ويأمل قيرغيزستان أن يحصد نقطة على الأقل، من أجل إبقاء حلمه بالصعود إلى الأدوار الإقصائية قائماً، من منطلق أن المواجهة الأخيرة أمام الفلبين أسهل له مقارنة بأول جولتين.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

من جانبه يتطلع كوريا الجنوبية لتعويض صورته المهزوزة رغم الفوز في الجولة الماضية، وهو مطالب هذه المرة بالنتيجة والأداء معاً، إلى جانب حسم مسألة الصعود قبل التحاق نجمه سون هيونج مين من توتنهام الإنجليزي، حيث ينضم إلى الفريق بداية من الجولة الثالثة.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وتعد المباراة الثانية على التوالي التي يخوضها قيرغيزستان في العين، وهي المدينة التي استقر بها منذ وصوله إلى الدولة، فيما يلعب كوريا الجنوبية للمرة الأولى، بعدما خاض المباراة الأولى في دبي.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

شدد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، على صعوبة المواجهة أمام قيرغيزستان، مشيراً إلى أنها لن تكون نزهة.

وقال: المنافس جيد ويسعى للمحافظة على حظوظه، خصوصاً في أعقاب خسارته بالجولة الأولى من البطولة، غير أننا نعتمد أسلوب اللعب الهجومي، حتى نتمكن من تحقيق هدفنا، ونحصد النقاط الثلاث.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

وأضاف: قمنا بتحليل الفريق القيرغيزستاني الذي يجيد اعتماد أسلوب المحاولات الهجومية المعاكسة والسريعة، وندرك جيداً المطلوب منا في مواجهة المنافس في الجولة الثانية من مبارياتنا بمرحلة المجموعات، والمؤكد أننا مطالبون بتقديم الأداء الرائع الذي يقودنا إلى النتيجة الجيدة.

وحول موقف سون المصاب قال: لا يزال اللاعب في مرحلة التأهيل، ولم يبلغ بعد الجاهزية التي تمكنه من دخول قائمة خياراتنا للمباراة كما أننا نعمل على تغيير خطة اللعب التي ظهرنا عليها في المباراة الماضية أمام الفلبين، ما يعني أنني أعمل على تغيير بعض الأسماء.

مشاهدة مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان بث مباشر في كأس آسيا 2019

موعد مباراة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان والقنوات الناقلة:

المباراة: قيرغيزستان X كوريا الجنوبية الجولة: 2 المجموعة C

المعلب: استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الحكم: خميس المري

المعلق : حسن العيدروس

التوقيت: اليوم الجمعة الموافق 11-1-2019 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة كوريا الجنوبية وقيرغيزستان

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

كوريا الجنوبية وقيرغيزستان بث مباشر من هنا