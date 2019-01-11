رياضة | عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال كينو إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال كينو إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجاة جديدة بشأن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن عرض المستشار تركي أل الشيخ انتقال ثنائي بيراميدز، كينو وعبد الله بكري للأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر "الغندور" تغريدة له عبر صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما تم تداوله على السوشيال ميديا على لسان المستشار تركي آل الشيخ عن إعطائه كينو وعبد الله بكري للأهلي ببلاش بسبب عشقه للأهلي عاري تمامًا من الصحة".

اتحاد الكرة يصدم حسين الشحات والأهلي

وعلى جانب آخر، وجه اتحاد الكرة صدمة قوية إلى حسين الشحات نجم فريق الأهلي المنضم حديثاً من العين الإماراتي إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية يناير الحالي.

وأعلن اتحاد الكرة عن رفضه طلب حسين الشحات بارتداء القميص رقم 74 مع الفريق الأحمر، تخليدًا لضحايا الأهلي في ملعب بورسعيد.

ومن المعروف أن لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة تنص على أن اللاعبين المقيدين في القائمة فوق سن 20 عامًا تتراوح أرقامهم من 1 إلى 30، ولا يجوز اختيار أرقام مخالفة لذلك.

وأبدى نجم العين الإماراتي السابق رغبته في الأيام الماضية بارتداء القميص رقم 74 في الأهلي، أو قميص محمد أبوتريكة أسطورة القلعة الحمراء الذي ارتدى الرقم 22.

وانضم حسين الشحات للنادي الأهلي من العين الإماراتي لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 5 ملايين دولار ولم يشارك في مباراة رسمية حتى الأن مع الفريق الأحمر.