رياضة | موعد مباراة مصر والسويد في كأس العالم لكرة اليد 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر والسويد في كأس العالم لكرة اليد 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض مباراته الأولى في بطولة كأس العالم أمام السويد وذلك يوم غد الجمعة والموافق 11 يناير 2019.

وستكون مباراة مصر مع السويد في أولى مواجهات الفراعنة ببطولة كأس العالم للأندية مذاعة عبر قناة "أون سبورت" وذلك يوم الجمعة في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة.

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة كالتالي:

"كريم هنداوى ومحمد عصام الطيار لحراسة المرمى وكريم أيمن ويحيي الدرع وعلى زين وَعَبَد الرحمن فيصل وعمر حجاج وإسلام حسن وأحمد خيري وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحمد سند وأكرم يسري ومحمد ممدوح هاشم ووسام سامى ومحمد جمال، وتبقى فى القاهرة كل من محمد على حارس المرمى وباهر البدراوي تحسبًا لأي استدعاء".

يبدأ منتخب مصر مباريات مونديال اليد ضمن المجموعة الرابعة التى تقام مبارياتها بالدنمارك بمواجهة السويد فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة 11 يناير "بتوقيت القاهرة".

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية أمام منتخب قطر فى الرابعة والنصف مساء الأحد 13 يناير، وتقام مباراته الثالثة أمام الأرجنتين فى السابعة مساء الإثنين 14 يناير، ثم يواجه المجر فى السابعة مساء الأربعاء 16 يناير، ويختتم الفراعنة مباريات الدور الأول بمواجهة أنجولا فى الرابعة والنصف مساء الخميس 17 يناير.