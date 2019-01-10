اونلاين | يلا شوت التشكيل الرسمي .. مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي لايف مباشر | Yalla Shoot للبث المباشر كورة ستار

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يشهد ملعب سيوتات دي فالنسيا في مدينة فالنسيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفانتي ضيفه فريق برشلونة، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليفانتي تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً من يوم غداً الجمعة بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة برشلونة وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليفانتي:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيسون موريلو / كليمنت / شومي,.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / دينيس سواريز / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / مالكوم.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.