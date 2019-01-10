اونلاين | يلا شوت جوال hd .. مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية بث مباشر الأسطورة الخميس tab3live اليوم مساءا اونلاين

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يحتضن استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، مساء اليوم الخميس، مباراة الاتحاد والقادسية ضمن منافسات الجولة الـ16 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الاتحاد والقادسية 13 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكانت الغلبة لصالح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، الذي نجح في الفوز بـ6 مواجهات.

وانتهت 6 مواجهات سابقة بين الاتحاد والقادسية بالتعادل بين الفريقين، وتمكن الفريق القدساوي من الفوز على العميد مرة واحدة، كانت في الدور الأول من الدوري هذا الموسم.

ويسعى الفريق القدساوي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق فوزه الثاني على التوالي ضد العميد، فيما يأمل الاتحاد لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وقبل مباراة الاتحاد والقادسية اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد المركز الـ15 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الفريق القدساوي في المركز العاشر بـ20 نقطة.