اونلاين | يلا شوت Ittihad بث مباشر الاتحاد والقادسية كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية بث مباشر بدون تقطيع اليوم HD

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الاتحاد والقادسية بث مباشر , الدوري السعودي الممتاز 2018-2019 مرحلة الاياب الاسبوع السادس عشر , في افتتاحية مباريات الدور الثاني من الدوري السعودي سنكون علي موعد مع مباراة اتحاد جدة والقادسية في موقعة ستقام علي ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة) ملعب فريق القادسية في موقعة لن تكون سهلة علي العميد.
في الجولة الثانية من الدوري السعودي قد تواجها الفريقين ذهابا وانتهت المباراة بفوز القادسية بنتيجة 3-0 في مباراة تواصل فيها سقوط اتحاد جدة المتتالي , اتحاد جدة يسعي لتحقيق طفرة في بداية الدور الثاني للنجاة من دوامة الهبوط التي يمر بها الفريق وقد تعاقد مع سانوغو المهاجم الدولي الكبير لتحقيق المزيد من الصفقات الكبيرة خلال الفترة الشتوية من اجل الابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية السعودي.
بث مباشر لمقابلة الاتحاد والقادسية اليوم
دوري كاس الامير محمد بن سلمان 2018-2019
الدور الثاني
الاسبوع السادس عشر
ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)
القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة.
ستبث عبر قنوات السعودية الرياضية
موعد المباراة
يوم الخميس 10 يناير 2019
الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة
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