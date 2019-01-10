اونلاين | كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الاتحاد والقادسية | كورة ستار | kora star | يلا شوت

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نتابع اليوم مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والقادسية الخميس 10/1/2019 في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بِحسب مسماه في الموسم الحالي، حيث يحل فريق الاتحاد ضيفاً على نظيره فريق القادسية في إطار منافسات الجولة السادسة عشر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتُقام مباراة الاتحاد والقادسية في يوم الخميس الموافق 10 يناير 2019 على الأراضي السعوديةوتنقل مباراة الاتحاد اليوم بث مباشر في تمام الساعة 6:50 بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة 7:50 بتوقيت مكة المكرمة

لايف مباراة الاتحاد والقادسية، حيث يدخل فريق الاتحاد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق القادسية، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 6 نقاط بعد مرور أول 15 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مباراة اتحاد جدة بث مباشر وفي أول 15 جولة خاضها فريق الاتحاد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، نجح فريق الاتحاد في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الاتحاد إلى الخسارة في 11 مباراة أخرى، بينما سقط فريق الاتحاد في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.ومن الناحية التهديفية في أول 15 جولة خاضها فريق الاتحاد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، نجح فريق الاتحاد في تسجيل 17 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الاتحاد 37 هدفاً حتى هذه اللحظة من عمر الموسم.

مباراة الاتحاد والقادسية بث مباشر، وسوف يدخل فريق القادسية مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الاتحاد، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 20 نقطة بعد مرور أول 15 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر مباراة الاتحاد ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُذاع المباراة في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الخميس عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.حيث تُذاع مباراة الاتحاد والقادسية على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA SPORTS HD الثانية المجانية، إضافة إلى موقع دوري بلس عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.