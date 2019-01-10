اونلاين | بث مباشر مباراة الاتحاد والقادسية HD كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية مباشر كورة لايف

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سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع مباراة جديدة بالدوري السعودي، عندما يفتتح ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي أبوابه لاستضافة مباراة اتحاد جدة والقادسية في الساسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 10 يناير 2019، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري السعودي، دوري بلس مشاهدة مباراة الاتحاد و القادسيه بث مباشر اليوم الخميس 10-1-2019 لايف في الدوري السعودي.

يدخل اتحاد جدة مباراة اليوم وهو قادم من هزيمة جديدة في مسلسل النتائج السيئة التي يقدمها الفريق في الموسم الحالي، ويحتل اتحاد جدة المركز قبل الأخير في بطولة الدوري السعودي، حيث حصد الفريق 6 نقاط فقط من 15 مباراة، فاز في مباراة وحيدة و3 تعادلات و11 هزيمة، ويفتقد الفريق في مباراة اليوم للاعبيه الدوليين الذين يشاركون مع الأخضر السعودي في كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات، وفي مقدمتهم فهد المولد، ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه، جاري الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية بث مباشر اليوم الخميس في الدوري السعودي.

على الجانب الأخر يدخل فريق القادسية مباراة اليوم وعينه على النقاط الثلاث، حيث يحتل الفريق المركز الـ10 برصيد 20 نقطة، ويقدم مستوى مميز حتى الآن، حيث نجح في تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في لقائين وخسر 7 مباريات، بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية بث مباشر اليوم الخميس في الدوري السعودي.

ومن المرتقب ان يتم نقل بث مباشر مواجهة اتحاد جدة ضد القادسية في السابعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 10 يناير 2019 في بث حي ومباشر، عبر قناة السعودية الرياضية، مباشر الآن مشاهدة مباراة الاتحاد والقادسية اليوم الخميس في الدوري السعودي بدون تقطيع لجميع السرعات لايف اتش دي