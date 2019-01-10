الامارات | ملك الأردن يستضيف عامل نظافة لحضور مباراة "النشامى" مع سورية

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شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يستضيف عامل نظافة لحضور مباراة "النشامى" مع سورية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، في قصره، اليوم، عامل النظافة الأردني خالد الشوملي، لمتابعة مباراة "النشامى" أمام سورية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجوعة الثانية في دور المجموعات لكأس أمم آسيا "الإمارات 2019".
وذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية، أن "الاستضافة جاءت بعد أن تفاعل الملك عبدالله الثاني بن الحسين مع الصورة التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي، للعامل خالد الشوملي وهو يتابع مباراة الأردن وأستراليا في الجولة الأولى خلف زجاج أحد المقاهي في العاصمة عمان".
وانتشرت صورة جمعت الملك وولي عهده الحسين بن عبدالله مع عامل النظافة يحضرون المباراة المهمة التي انتهت بفوز أردني بهدفين نظيفين ليصبح "النشامى" أول المتأهلين إلى الدور الثاني في بطولة أمم آسيا.
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