الامارات | بث مباشر مباراة الإمارات والهند في كأس آسيا 2019

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة الإمارات والهند في كأس آسيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتقابل المنتخب الوطني في تمام الساعة الثامنة مع منتخب الهند في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا 2019 في المباراة التي تقام في استاد مدينة زايد بأبوظبي، وكان الهند قد فاز في المباراة الأولى على منتخب تايلاند بينما تعادل الإمارات مع البحرين بهدف لكل منتخب، وتنقل "الإمارات اليوم" مباراة المنتخبين الأن. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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