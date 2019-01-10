اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة الامارات والهند بث مباشر | كورة لايف | الامارات ضد الهند بث مباشر | يلا شوت جوال | يلا شوت الجديد

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يلا شوت مشاهدة مباراة الامارات والهند بث مباشر

مشاهدة مباراة الامارات ضد الهند بث مباشر يلا شوت الجديد ،يلتقى منتخب الامارات مع منتخب الهند فى البطولة الاسيوية المقامة على ارض الامارات ، منتخب الامارات تعادل فى المباراة الاولي مع منتخب البحرين بهدف مقابل هدف عن طريق اللاعب احمد خليل من ركلة جزاء فى الدقائق الاخيرة ، على الجانب الاخر منتخب الهند فاز فى مباراته الاولي على منتخب باربعة اهداف مقابل هدف وحقق الثلاث نقاط وضعت منتخب الهند فى صدارة الترتيب حاليا حتى بعد فوز تايلاند على البحرين والتساوي مع الهند فى النقاط كورة لايف مباراة الامارات والهند بث مباشر.

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الامارات والهند بث مباشر ، و قد اكد مدرب منتخب الامارات البيرتو زاكيروني ان مباراته امام الهند لن تكون سهلة وكمل ان إسماعيل أحمد و بندر الأحبابي جاهزان للعب و لكن الشكوك تحيط بمشاركة سيف راشد فى مباراة الهند ، و عن الشائعات بشان رحيلة بعد التعادل فى المباراة الاولي فقد اكد بانه يركز فى المباراة القادمة وبخبرته الذى امتدت الى ثلاثون عاما لايركز على الشائعات المنتشرة حاليا يلا شوت حصري مباراة الامارات والهند بث مباشر.

كورة اون لاين مباراة الامارات والهند بث مباشر ،على الجانب الاخر المدير الفني لمنتخب الهند قد اكد بان كل لاعبى منتخب الامارات فى منتهي الخطورة ولذلك فانه سوف يعتمد على اسلوب دفاعي اكثر لتفادي تسجيل اهداف فى مرماة ، واكمل ستيفن كونستانتين بانه سيحاول جاهدا الخروج من المباراة بتعادل على اقل تقدير لانه يسعى لتحقيق تسعة نقاط لاجل التاهل وضمان التاهل مبكرا ، يلا شوت الجديد رابط مباراة الامارات والهند بث مباشر.

موعد مباراة الامارات والهند اليوم

المباراة سوف تكون على ملعب مدينة زايد الرياضية ، المباراة سوف تكون بقيادة الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس والمباراة سوف تنقل على قناة بى ان سبورت ماكس الاولي بتعليق على محمد على و بتعليق خالد الحدي على قناة بى ان سبورت ماكس الثانية و بتعليق هيكل الصغير على قناة الكاس اكسترا الاولي.

القنوات الناقلة لمباراة الامارات والهند اليوم

المباراة سوف تنطلق فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت الامارات و فى تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية و فى تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر وفى تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرنيتش.

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